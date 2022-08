Météo: quelle évolution pour les orages mercredi et jeudi?

La situation est toujours très orageuse sur l'ensemble du pays, notamment dans le sud ce mercredi. L'Est sera particulièrement touché jeudi.

Une situation touche l'ensemble de la France ce mercredi et jeudi. 5 départements sont toujours en vigilance orange orage : l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var.

Ces orages sont plutôt violents près de la Méditerranée avec un temps encore bien perturbé dans le Sud-Est avec de fortes pluies orageuses, atteignant localement 80 mm en peu de temps, avec parfois de la grêle, et de fortes rafales de vent l'ordre de 80 à 100 km/h. Des phénomènes tourbillonnaires sont également possibles sur les zones littorales.

Ces orages se décalent lentement vers l'est. Ce mercredi après-midi, des lignes orageuses se reforment en mer et touchent à nouveau les Bouches-du-Rhône et le Var. Ces orages sont souvent durables et peu mobiles, temporairement violents. D'autres orages se reforment également sur l'Hérault, le Gard et le Vaucluse. En fin d'après-midi, les orages s'évacuent finalement vers l'est de la région PACA.

Beaucoup de pluie

Sur l'épisode, on pourra atteindre localement des cumuls de 100 à 150 mm sous des orages peu mobiles sur l'Hérault et le Gard. Sur les Bouches-du-Rhône et le Var les cumuls sur l'épisode pourront atteindre 100 à 130mm. Ailleurs sur le flanc est, de la moyenne vallée du Rhône, Massif central et au Nord-Est, de nombreuses averses orageuses se succèdent. Les orages peuvent être forts dans le Centre-Est avec des coups de tonnerre marqués et de la grêle localement.

Des pays de Loire à la frontière belge quelques averses circulent en matinée. Elles se multiplient au fil des heures et sont accompagnées d'orages. Du Sud-Ouest à la région parisienne, le ciel est nuageux et donne quelques ondées. Les températures maximales ne dépassent pas 20 à 27 degrés sur la façade ouest et du Centre-Est à la Bourgogne, 26 à 31 degrés ailleurs sur le Nord-Est et dans le Sud-Est, localement 35 en Corse.

Jeudi: des averses orageuses soutenues dans l'est

La journée se déroule sous les averses sur la moitié est du pays, celles-ci pouvant prendre un caractère orageux. Elles sont soutenues dans l'après-midi et apportent de bonnes pluies du Nord-Est au Centre-Est. Au sud de la Garonne, les averses se succèdent en journée. Elles sont orageuses proche des Pyrénées, et plus soutenues du côté du pays basque.

Ailleurs sur l'ouest, quelques ondées se produisent sous un ciel majoritairement nuageux. Le pourtour du golfe du Lion, quant à lui, bénéficie d'un temps plus sec et de belles éclaircies avec la mise en place d'un mistral et d'une tramontane modérés. Quelques averses se produisent encore principalement sur les Cévennes. Au petit matin on attend entre 12 et 17 degrés, avec 18 à 21 degrés sur le littoral méditerranéen. Les maximales affichent 19 à 26 degrés, 27 à 31 degrés au bord de la grande bleue.