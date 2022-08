Orages et inondations: 5 départements du sud-est placés en vigilance orange

Cinq départements du sud-est vont de nouveau être touchés par de violents orages. Fortes pluies, grêle et rafales de vent sont attendus et pourraient entraîner des inondations.

Après les orages, les inondations. Cinq départements du Sud-Est sont en alerte orange en raison de nouveaux orages attendus dans la région ce mercredi. Sont concernés l'Hérault (34), le Gard (30), le Vaucluse (84), les Bouches-du-Rhône (13), et le Var (83).

Tous à l'exception du Vaucluse sont également en alerte orange en raison d'un risque d'inondations. Météo France évoque des orages "violents avec des intensités pluvieuses fortes, atteignant localement 80 mm en peu de temps, avec de la grêle, et de fortes rafales de vent l'ordre de 80 à 100 km/h".

Jusqu'à 150 millimètres de pluie

Localement, Météo France craint des cumuls de 100 à 150 millimètres de précipitation notamment dans l'Hérault et le Gard, 100 à 130 millimètres dans les Bouches-du-Rhône et le Var et 80 à 100 millimètres dans le Vaucluse.

Les orages doivent débuter dans la matinée. Une accalmie doit intervenir en fin de matinée avant une reprise de l'épisode orageux l'après-midi, principalement dans les Bouches-du-Rhône et le Var.