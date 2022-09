Météo: quatre départements en vigilance orange pour les orages

Météo France a placé quatre départements (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Var) en vigilance orange pour les orages, ce vendredi. Pour le Var, l'alerte concerne aussi le risque d'inondations;

Alerte aux orages sur la France. Trois départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, ont été placés en vigilance orange ce vendredi matin, par Météo France, qui prévoit un "épisode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière du fait de son intensité". Le Var s'est ajouté à la liste en fin de matin. Pour ce département, l'alerte orange concerne également le risque d'inondation.

Des précipitations intenses attendues

"Des orages vont se développer, surtout marqués a priori en soirée et première partie de nuit, avec des précipitations intenses: on attend jusqu’à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps, ponctuellement un peu plus du fait d’un risque de stationnarité. Ceci engendre donc un risque de ruissellement et d’inondations par endroits. De la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense sont aussi à redouter."

Les habitants des départements limitrophes, placés en vigilance jaune, sont également invités à la prudence. "Des cellules orageuses localement violentes ne sont pas à exclure", indique Météo France.