Neige et verglas: la Haute-Savoie placée en vigilance orange

Le département de la Haute-Savoie a été placé, à la dernière minute, en vigilance orange neige et verglas, ce vendredi. Des chutes de neige importantes sont en cours et devraient durer jusqu'en milieu de matinée.

Météo-France a placé, ce vendredi matin, la Haute-Savoie en vigilance orange "neige verglas".

Des chutes de neige significatives se produiront en fin de nuit et en début de journée sur l'ouest du département et localement dans l'est de l'Ain. 11 cm de neige ont notamment été relevés à Evian à 5h30, et 7 cm à Bonneville.

Huit départements du nord en vigilance jaune

De même, des précipitations verglaçantes, non généralisées, pourraient avoir lieu sur une portion centre-est de la France, du nord du massif central en direction de la Franche-Comté, en cette fin de nuit de jeudi à vendredi.

Huit départements du nord du pays ont aussi été placés en vigilance jaune neige et verglas. Il s'agit de la Manche, du Calvados, de la Seine-Maritime, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais, du Nord et de l'Aisne.

Quant à la Corse, l'ensemble de l'île a été placé en vigilance jaune orages.