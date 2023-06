"On n'a plus de toit sur notre garage": quel bilan après les intempéries de dimanche soir?

Des centaines de foyers privés d'électricité, des inondations et des branches d'arbre arrachées... Les intempéries qui ont touché la France dimanche soir ont fait quelques dégâts. Des rafales de vent à 105 km/h ont été enregistrées à Orléans, ainsi qu'un "épisode tornadique" en Seine-Maritime.

Pluies, orages, grêles... Une grande partie de la France a été traversée dimanche par de fortes intempéries, causant en Normandie et en Île-de-France des inondations, une mini-tornade, des perturbations dans la circulation des trains ainsi que des coupures de courant. 11.000 foyers se sont par exemple retrouvés sans électricité dans le Val-d'Oise.

Météo France, qui avait maintenu 13 départements en vigilance orange une partie de la soirée, a levé l'alerte dans son bulletin de 23H06. Dans l'après-midi, 44 départements avaient été placés en vigilance orange, des Hauts-de-France au Sud-Ouest.

Les intempéries ont créé des perturbations de toutes sortes. Des pluies, d'abord, ont inondé en Normandie le centre-ville de Dieppe, mais aussi des routes, comme la Nationale 118 en Île-de-France. Des rafales de vent jusqu'à 105 km/h ont été enregistrées à Orléans et une mini-tornade a même traversé le village de Motteville, en Seine-Maritime, comme le raconte Bruno, l'un des habitants.

“On a vu le vent se lever. Ça s’est mis à tourner en faisant tourbillonner la poussière. Tout ce qui était dehors, les chaises, les tables, tout est parti. Et quand on a relevé les yeux, on a vu des pans de toit se décoller une fois, deux fois, trois fois et d’un seul coup tout est tombé par terre. Donc on n'a plus de toit sur notre garage”, décrit-il.