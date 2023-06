Orages: 35 départements du Nord et du Sud-Ouest de la France en vigilance orange

35 départements, du Nord à l'Indre-et-Loire et de la Corrèze aux Pyrénées-Atlantiques, ont été placées par Météo-France en vigilance orange pour de forts orages prévus dimanche après-midi et dans la soirée.

Attention aux orages ! Météo-France a placé, ce dimanche, 35 départements en vigilance orange, de la Normandie, des Hauts-de-France, de l'Ile-de-France, du Centre-Val-de-Loire, des Pays de la Loire ainsi qu'une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, pour des épisodes de forts orages.

S'il reste quelques orages faibles de la nuit de samedi à dimanche, le nouvel épisode orageux devrait arriver sur la France dès la mi-journée sur le Nord-Ouest puis dans l'après-midi et en soirée pour le Sud-Ouest. Des orages forts, avec une forte probabilité de grêle et de rafales de vent, et un déplacement rapide annonce Météo-France.

"Cet après-midi et ce soir, des orages vont balayer de nombreuses régions françaises autour d'un axe allant de l'ouest des Pyrénées aux Hauts-de-France. Sur les départements placés en vigilance orange, ces orages pourront présenter un caractère violent avec de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent, de fortes intensités de précipitation et une activité électrique très importante. A noter que ces orages auront un déplacement rapide. on se méfiera donc d'une possible dégradation soudaine."

En cas d'orage violent, il faut s'abriter dans un bâtiment en dur, s'éloigner des arbres et des cours d'eau, se protéger du vent et éviter d'utiliser tout appareil électrique dont son téléphone. La vigilance est valable jusqu'à lundi minuit.