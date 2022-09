Orages: 17 départements en vigilance orange

17 départements, principalement dans l'est de la France, ont été placés en vigilance orange par Météo France, ce mardi. Les averses orageuses vont toucher une grande partie du pays.

L'ensemble du pays devrait être touché par des averses orageuses ce mardi, au lendemain d'une journée déjà perturbée. 17 départements ont été placés en vigilance orange "orages", dans l'est du pays principalement. L'agence météorologique maintient l'Hérault et le Gard dans cette vigilance et ajoute l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Territoire-de-Belfort.

Météo-France précise qu'à 6h, ce matin, la situation est encore calme dans ces départements, sauf dans l'Hérault et la Gard. Les premières averses ont commencé ce mardi matin, avec un pic des orages anticipés pour la mi-journée et mardi après-midi.

Des orages brefs mais parfois violents

Dans l'après-midi et la soirée, des orages vont à nouveau se créer à partir du Massif Central avant de remonter rapidement dans le flux de sud-ouest vers le nord de Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté.



Ces orages seront en général assez brefs mais parfois violents avec des rafales de vent soutenues, de la grêle et de très fortes précipitations donnant localement des cumuls assez importants.

L'amélioration se généralisera dans la nuit prochaine. À l'opposé, dans l'ouest, les nuages seront nombreux et s'accompagneront de fréquents passages pluvieux, parfois d'orages. Un vent de sud-ouest à 60 km/h se maintiendra sur ces régions du nord-ouest.