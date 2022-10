Orages : 18 départements en vigilance orange

18 départements ont été placés par Météo-France en vigilance orange, ce dimanche. Des épisodes orageux locaux et potentiellement violents sont prévus.

Météo-France a placé 18 départements en vigilance orange pour un fort épisode orageux prévu ce dimanche dans l'après-midi. Il concerne 14 départements de l'Est du pays : l'Ain (01), le Cantal (15), la Côte-d'Or (21), le Doubs (25), le Jura (39), la Loire (42), la Haute-Loire (43), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Moselle (57), le Puy-de-Dôme (63), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), le Rhône (69), la Haute-Saône (70), le Saône-et-Loire (71), les Vosges (88) et le Territoire-de-Belfort (90).

Des orages localisés

La météorologie nationale estime qu'il existe un "risque de phénomènes violents", d'abord sur les départements les plus à l'Ouest de la carte, avant de glisser sur la Moselle et l'Alsace.

"Ces orages potentiellement violents seront localisés et ne concerneront que des secteurs géographiques restreints. De plus leur chronologie et leur localisation sont encore très incertaines à ce stade. Il est probable que dans beaucoup d'endroits mis en vigilance orange, le risque orageux ne se concrétise pas" explique Météo-France.

L'institut météo national estime que ces orages localisés peuvent être accompagnés de vents allant jusqu'à 100 km/h, de grêle et de fortes pluies, jusqu'à la nuit de dimanche à lundi. Sur les départements en vigilance orange, le risque orageux n'est pas exclu mais est plus faible.