Orages : 21 départements en alerte orange

Météo France a placé ce dimanche 21 départements en vigilance orange par Météo-France pour des orages "pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle".

L'alerte concerne les départements la Charente, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Deux-Sèvres, l'Indre, l'Indre-et-Loire, du Cher, de l'Allier, du Lot-et-Garonne, la Dordogne, le Lot, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Vienne, la Creuse, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Landes, le Rhône et la Loire.

Un temps très chaud et lourd

Météo-France annonce pour dimanche un temps très chaud sur la moitié sud, dépassant facilement les 30 degrés, et prévoit que cette ambiance lourde déclenchera des orages dans l'après-midi, de l'Aquitaine à la Franche-Comté, un "épisode orageux non exceptionnel pour la saison mais pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle



Une seconde série d'orages est prévue en fin de journée et concernera l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charentes, jusqu'aux Pays-de-la-Loire et au Centre. L'alerte de Météo France est valable jusqu'à lundi matin 6h.