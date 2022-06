Orages: dix départements en vigilance orange

Dix départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange par Météo France, ce vendredi, à cause des orages.

Attention aux orages. Dix départements du Sud-Ouest ont été placés en vigilance orange par Météo France, ce vendredi, à cause des orages. Il s'agit des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et de l’Aveyron. Il s'agit d'un épisode orageux qui nécessite une vigilance particulière "en raison d'un fort risque de phénomène violent accompagné de fortes chutes de grêles et de rafales".

Les orages potentiellement dangereux dans l'après-midi

Dans la journée, "les orages présents sur le Sud-Ouest progressent vers l'Auvergne et le val de Loire, mais sans présenter de virulence particulière", indique Météo France. "A l'arrière, une accalmie se dessine sur le Sud-Ouest. C'est en cours d'après-midi que de nouvelle cellules orageuses se développent vers le Béarn et le Pays basque puis gagnent rapidement vers le Gers, le Midi Toulousain, et enfin vers le Quercy, l'Albigeois et le Rouergue en soirée. Ces orages circulent rapidement mais s'accompagnent: de violentes rafales de vent pouvant atteindre 100/120 km/h, de chutes de grêles localement fortes, de cumuls de précipitations atteignant 20/40mm/h. Ils devraient s'atténuer en milieu de nuit en progressant vers le Massif central."

Météo-France conseille, lors de ces épisodes orageux, de s'éloigner des arbres et des cours d'eau, de s'abriter dans un bâtiment en dur, d'éviter de se déplacer, de protéger les biens exposés au vent et qui peuvent être inondés et d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. Jeudi, Météo-France avait déjà mis en garde contre des risques d'orages parfois violents de vendredi à dimanche, appelant à la prudence les nombreux automobilistes qui ont prévu de prendre la route pour le week-end de la Pentecôte.