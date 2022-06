Orages: huit départements de l'Est de la France placés en vigilance orange

Huit départements du quart nord-est de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France pour de forts orages à partir de ce dimanche soir.

Météo France a placé huit départements en vigilance orange des "phénomènes violents orageux", à partir du début de soirée ce dimanche. Sont concernés, l'Ain (01), le Doubs (25), le Jura (39), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), la Haute-Saône (70), les Vosges (88) et le Territoire-de-Belfort (90).

"Des averses, voire localement des orages isolés sans virulence particulière, seront présents jusqu'en fin d'après-midi sur les départements en vigilance orange. En début de soirée de dimanche, des orages plus marqués abordent le département de l'Ain et le sud de la Franche-Comté puis viennent concerner progressivement les Vosges et l'Alsace avant de s'évacuer par le nord en milieu de nuit prochaine. Des averses persisteront ensuite jusqu'à lundi matin. Ces orages s'accompagneront de phénomènes violents. On attend ainsi des chutes de grêle, une forte activité électrique, des rafales de vent jusqu'à 80 à 90 km/h, très localement plus, et de fortes intensités pluvieuses" indique le centre de vigilance météorologique.