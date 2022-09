Orages: six départements placés en vigilance orange

Six départements du sud-est de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France, ce mardi. Une alerte valable jusqu'à mercredi après-midi.

Six départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange aux orages, ce mardi. Il s'agit de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, de la Drôme et de l'Ardèche.

Dans ces départements, des pluies orageuses circuleront dès le début de journée et donneront parfois de forts cumuls de pluie en peu de temps, pouvant atteindre 100 mm localement, avec risque de grêle et fortes rafales de vent. Ces pluies se décaleront à l'est du Rhône en fin d'après-midi en perdant de la vigueur.

Ces six départements sont également concernés par une vigilance jaune "pluie-inondation". "Demain, dès la fin de nuit, le temps va devenir orageux sur la basse vallée du Rhône. Des orages parfois violents sont attendus. Ils seront accompagnés de violentes rafales de vent et de grêle", anticipe Météo-France. "Localement, de très fortes précipitations pourront donner des cumuls de pluie de 70 mm à 100 mm en peu de temps", ajoute l'institut de prévision.

Ce nouvel épisode orageux intervient sept jours après une précédente vigilance orange aux orages dans le Sud-Est qui s'était même transformée brièvement en vigilance rouge pour le Gard et l'Hérault en raison d'orages stationnaires.