Météo: trois départements placés en vigilance orange pour vents violents

Trois départements dont la Manche, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime, ont été placé en vigilance orange face aux risques de vents violents ce mercredi. Des rafales jusqu'à 100 km/h sont attendues.

La Manche, le Pas-de-Calais et la Seine-Maritime ont été placés en viligance orange par Météo France pour des risques de vents violents en raison du passage de la tempête Noa. Des fortes rafales balaieront principalement cet après-midi ces départements côtiers de la Manche, où elles pourront dépasser les 100 km/h.

Le temps sera particulièrement pluvieux, avec des giboulées et de fortes rafales dans le nord du territoire.

Le matin, il pleuvra des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes aux frontières du Nord. Dans le courant de la matinée, les pluies progresseront vers le Sud et s'étendront de l'Aquitaine et du Limousin au quart nord-est. A l'avant, un épais voile nuageux envahira le sud-est du pays. Il se doublera de quelques grisailles sur les rivages du Languedoc et de PACA. A l'arrière, un temps instable prendra déjà le relais sur le Nord-Ouest avec des éclaircies entrecoupées d'averses et des rafales de 70 à 90 km/h sur les départements côtiers.

De la neige en montagne

L'après-midi, le temps pluvieux s'enfoncera sur le sud de l'Aquitaine, l'intérieur de l'Occitanie, l'Auvergne Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. Les précipitations se renforceront près du Jura et des Alpes. La neige tombera à partir de 1200 à 1400 m d'altitude sur les Pyrénées. Sur les Alpes du nord, la limite pluie-neige se situera vers 2000 m, avant de baisser vers 1500 m en soirée.

En bord de Méditerranée, la tramontane se lèvera et atteindra 70 à 90 km/h en rafales, le voile d'altitude finira par donner quelques ondées éparses en soirée. Sur la moitié nord-ouest, le temps instable se généralisera avec des averses de plus en plus fréquentes, parfois de l'orage et du grésil. Ces giboulées s'accompagneront surtout de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 100 km/h dans les terres comme en bord de mer.

Côté températures, il fera entre 5 et 9 degrés en général, 8 à 12 sur les côtes de l'Atlantique et de Méditerranée. Les températures maximales atteindront 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 sur le Sud-Ouest et encore 20 à 24 près de la Méditerranée.