Vague de chaleur: de nombreux records de chaleur battus, les 40 degrés dépassés à Bégaar

Nous sommes presque à la mi-septembre, mais la chaleur n'a pas dit son dernier mot. La France est de nouveau confrontée à une énième vague de chaleur. De nombreux records de température ont été battus, notamment dans le sud-ouest.

L’été n’est pas vraiment fini. Une nouvelle vague de chaleur touche le pays, notamment dans le sud-ouest où le mercure est monté très haut ce lundi. Plusieurs records de température ont été relevés notamment à Pau où le thermomètre est allé jusqu’à 37,4 degrés battant les précédents 36,3 degrés. Un record datant de 1970. D’autres records de chaleurs ont également été battus à Dax, Mont-de-Marsan ou encore Tarbes.

Selon la Chaîne Météo, la barre des 40 degrés a été dépassée à Bégaar dans les Landes.

120 records de chaleur

Au total, toujours selon La Chaîne Météo, ce sont près de 120 records de chaleur qui ont été battus ce lundi après-midi.

Selon Météo France, le temps devrait se couvrir en fin de journée. En soirée, une dégradation orageuse s'amorcera sur l'Aquitaine. Elle s'accompagnera de quelques averses et de rafales de vent.

Le temps mardi sera orageux sur le centre du pays et notamment le Massif central dans l'après-midi, prévoit Météo-France. Seules les régions situées à l'est du Rhône et la Corse conserveront un temps calme, bien ensoleillé malgré quelques passages en nuages élevés. Sur le Languedoc et l'Ardèche, le temps sera gris avec des pluies plus régulières l'après-midi sur les versants cévenols. Sur le Roussillon, des éclaircies réapparaitront passée la mi-journée.