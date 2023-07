"On est triste": l'émotion au zoo de Beauval pour le départ du premier panda né en France

Le panda Yuan Meng, le premier né en France, prend l'avion pour aller en Chine ce mardi. Pour sa dernière journée au zoo de Beauval ce lundi, il a pu assister à l'émotion des visiteurs qui ont eu le temps de s'attacher à lui en six ans.

C’est le jour du départ. Presque six ans après sa naissance, le premier panda né en France, Yuan Meng, part en Chine. Restent ses parents et ses jeunes sœurs jumelles nées en 2021.

Le panda a quitté Beauval à 9h ce mardi matin, direction Roissy où il doit prendre un avion avec un vétérinaire et une soigneuse pour assurer son bien-être pendant les 12 heures de vol. Un départ qui était prévu dès l'origine. La Chine prête des pandas à la France. En échange, les enfants de ces pandas partent en Chine à l’âge adulte.

Les parents, Yuan Zi et Huan Huan, sont arrivés en France en janvier 2012. Leur séjour à Beauval a été prolongé jusqu’en 2027.

Le nez collé à la vitre, Abigaïl, Félix et Lily observent une dernière fois la sieste de leur chouchou. “C’est triste. En plus, c’était le premier, donc c’est celui qu’on a le plus vu”, indiquent-ils.

Une équipe de soigneurs avec lui pendant tout le vol

Et leur grand-mère, Marie-Josée, aussi. “C’est un peu le favori. Moi ça me fait un peu mal au cœur, mais bon, j’espère qu’il sera heureux là-bas”, appuie-t-elle. Là-bas, c’est au centre pour la reproduction des pandas de Chengdu, en plein cœur de la Chine.

Dernières photos également pour Hélène et sa fille Manon. Ces inconditionnelles du parc de Beauval le regrettent déjà. “On a l’impression de le connaître donc c’est émouvant, ce départ. On aurait bien aimé le garder encore un peu”, indique la maman.

La présence des autres pandas console l’équipe de vétérinaires et de soigneurs.

“On est mélangé entre de la tristesse et de l’espoir parce qu’il repart en Chine pour éventuellement se reproduire. Donc on est triste, mais c’est pour la bonne cause”, appuie Delphine, qui le suit depuis sa naissance.

Delphine va l'accompagner jusqu’en Chine pour le rassurer et le nourrir pendant cette longue journée de voyage.