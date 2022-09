"On voit le déni et le mépris climatique": Anne Hidalgo doit convoquer le PSG selon David Belliard

Adjoint écologiste à la mairie de Paris, David Belliard demande à Anne Hidalgo de convoquer les dirigeants du PSG après l’ironie de Christophe Galtier et l’éclat de rire de Kylian Mbappé au sujet des déplacements en jet privé.

L’un explose de rire, l’autre blague. A la veille de l’ouverture de la Ligue des champions avec PSG-Juventus ce mardi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé et Christophe Galtier ont fait preuve d’une très (trop) grande légèreté en répondant en conférence de presse à une question sur les déplacements du club en jet privé, alors qu'Emmanuel Macron lançant dans le même temps un nouvel appel à la sobriété énergétique. Samedi dernier, ils ont fait l’aller-retour à Nantes en avion, plutôt qu’en train, et la SNCF s’est empressée de rappeler qu’elle pouvait proposer une alternative moins coûteuse en émissions de Co2, bien que sans doute moins pratique et plus difficile à organiser. Pour David Belliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris, c’est l’image de la capitale qui est atteinte. Il demande à Anne Hidalgo, la maire de Paris, de convoquer les dirigeants du PSG.

"Il faudrait qu’il y ait un rendez-vous, explique-t-il dans ‘ Apolline Matin ’ ce mardi sur RMC et RMC Story. Lorsqu’on a Paris dans le nom de son club, on est responsable de l’image de Paris. Je la vois tout à l’heure, je lui soumettrai. La maire de Paris devrait rencontrer les dirigeants de ce club pour qu’il y ait au minimum un rectificatif et surtout qu’on recherche des solutions pour les mobilités de ces joueurs. Dans Paris Saint-Germain, il y a Paris. Et Paris, c’est nous tous. Les responsables politiques ne doivent pas rester à l’écart de cette séquence, qui est catastrophique sur le plan du déni climatique."

"Le mépris et le déni des très riches face à la question des dérèglements climatiques"

David Belliard souhaite également des prises de position contre cette réaction de Kylian Mbappé et Christophe Galtier. "Je ne sais pas si c’est par un boycott, je n’y ai pas réfléchi, mais toutes celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans cette réaction doivent marquer, au minimum, leur désapprobation", assure-t-il. Selon lui, ces rires de la part d’une star du PSG et de son entraîneur montrent "le mépris et le déni des très riches face à la question des dérèglements climatiques". "Ce sont des réactions de gens qui gagnent des millions d’euros, souligne David Belliard. Ils représentent Paris, la France, toutes et ceux qui croient en cette équipe. Lorsqu’on gagne des millions d’euros, lorsqu’on est le PSG, on a un devoir d’exemplarité. Paris-Nantes, c’est deux heures de train, tout le monde peut le faire. D’ailleurs, la SNCF a proposé d’affréter spécifiquement un train. C’est déflagratoire comme type de réaction. C’est vraiment d’un autre monde."