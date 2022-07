Sobriété énergétique: on a suivi les "Yamakasi écolos" qui éteignent les lumières des commerces

Dans les rues de plusieurs villes de France, des acrobates écologistes se sont donnés pour mission d'éteindre les lumières de locaux commerciaux au nom de l'écologie et de la sobriété écologique. RMC les a suivis.

"Tu veux prendre lequel?". Agrippés à la façade d'un immeuble parisien, Kevin et Dali appuient chacun sur un interrupteur. En une seconde, la vitrine de la bijouterie de luxe est plongée dans le noir. Ces "Yamakasi écolos" se sont donnés pour mission de lutter contre la pollution lumineuse des commerçants.

"C'est une session dans laquelle on cherche à éteindre les lumières et sensibiliser les gens sur l'écologie, montrer que chacun peut avoir un impact positif à son échelle", explique Kevin Ha, membre du collectif "Lights Off", au micro de RMC.

Cette nuit, ils sont six, tous férus d'acrobatie et d'escalade. Le plus âgé a 36 ans, le plus jeune, Baptiste, en a 18: "Ce n'est pas mon action personnelle qui change le monde. Il faut que ce soit vu et que les gens soutiennent pour qu'ensuite des décisions soient prises", assure-t-il.

Plus rapides que le gouvernement

Dans la rue, la plupart des passants les encouragent. Junior s'arrête pour les féliciter: "C'est plutôt symbolique. Après, peut-être que d'autres enseignes comprendront qu'effectivement, ça n'a aucune utilité de faire briller ce genre de choses la nuit".

Inspirer les commerçants, mais aussi le gouvernement qui planche sur un décret pour généraliser l'interdiction de ces enseignes lumineuses entre 1h et 6h, au nom de la sobriété énergétique. Mais déjà faudrait-il faire respecter la réglementation actuelle. Datant de 2018, elle interdit la publicité lumineuse entre 1 heure et 7 heures du matin.

La volonté nouvelle du gouvernement reste un bon signe aux yeux de Kevin: "Je suis assez positif par rapport au fait que le gouvernement fasse quelque chose. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir si ça sera vraiment appliqué".

En une nuit, avec son collectif, il a réussi à éteindre jusqu'à 60 enseignes. Selon le ministère de la Transition énergétique, éteindre les enseignes lumineuses la nuit permettrait d’économiser l’équivalent de la consommation électrique moyenne de 110.000 foyers par an.