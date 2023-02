Une petite météorite a survolé l'Ile-de-France et la Normandie

L'Ile-de-France et la Normandie ont été survolées par une météorite dans la nuit de dimanche à lundi, qui s'est désintégrée en entrant dans l'atmosphère près des côtes de la Manche.

Une petite météorite a survolé le nord de la France dans la nuit de dimanche à lundi et s'est désintégrée au-dessus de la Normandie en illuminant brièvement le ciel, sans faire aucun dégât, a annoncé l'agence spatiale européenne (ESA).

L'objet céleste, un astéroïde d'environ un mètre de diamètre, a été observé pour la première fois dimanche soir par un astronome amateur en Hongrie. Informée, l'ESA a surveillé et calculé sa trajectoire, et donné l'alerte vers 22h30, a dit à l'AFP Ian Carnelli, responsable du programme de défense planétaire de l'agence spatiale.

Après avoir survolé l'Ile-de-France et la Normandie, le bolide baptisé #Sar2667 a impacté comme prévu la Terre vers 3h du matin, et s'est désintégré en entrant dans l'atmosphère près des côtes de la Manche. L'explosion a été particulièrement visible au-dessus de la Normandie et depuis le sud de l'Angleterre, et n'a provoqué aucun dégât.

"Il n'y a rien à craindre"

Ce phénomène se produit "tous les deux ou trois mois environ, le plus souvent au-dessus des océans", a précisé Ian Carnelli. "C'est important de pouvoir informer la population pour éviter les paniques. Ça peut provoquer de l'inquiétude quand ça arrive sur les zones habitées, mais il n'y a rien à craindre" au vu de la taille de l'objet.

Le temps de détection dépend de la taille de l'astéroïde: plus il est gros, plus on peut le repérer à l'avance. "Avoir pu prévoir un impact plusieurs heures avant avec un objet aussi petit que celui de cette nuit, c'est assez extraordinaire", a commenté le responsable de l'ESA.

En 2013, un bolide d'une quinzaine de mètres de diamètre avait explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Sibérie, provoquant de nombreux dégâts et blessant plusieurs centaines de personnes. "Aujourd'hui nos systèmes seraient capables de prévenir un tel impact environ un mois en avance", ce qui permettrait aux services de protection civile de mettre les populations à l'abri, selon Ian Carnelli.

#Sar2667 provient de la ceinture d'astéroïdes du système solaire interne, qui contient des centaines de millions de petits astéroïdes. Quand ils entrent dans l'atmosphère terrestre, les astéroïdes sont appelés bolides, puis leurs fragments au sol prennent le nom de météorites.