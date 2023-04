"À la limite de l'arnaque": son assurance dépendance refuse de prendre en charge son Ehpad

Danielle, 80 ans et dépendante, a été déclarée en pleine forme par les enquêteurs de son assurance dépendance, souscrite chez Groupama il y a 15 ans. Résultat, Danielle n'est pas couverte.

Danielle a 80 ans. Il y a quatre ans, elle a perdu son mari mais reste très entourée par sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Mais aujourd’hui, Danielle n’a plus toute sa tête: elle a besoin d’aide pour se déplacer, se laver, s’habiller. Depuis septembre dernier, elle vit dans un Ehpad spécialisé dans les troubles cognitifs.

Il y a une quinzaine d’années, elle avait souscrit une assurance dépendance chez Groupama, qu’elle paie tous les mois, précisément pour couvrir ce cas de figure. Sa famille a donc constitué un dossier. L’assureur a missionné deux experts médicaux. Et à la surprise générale, ils ont conclu que Danielle allait très bien.

"L'assurance n'est pas là et ne répond pas présente"

"Quand j'ai vu ce rapport, j'étais un peu stupéfait dans la mesure où moi-même j'étais obligé de lui faire à manger et de lui faire sa toilette régulièrement", raconte Yves, son fils, à RMC. "On est à la limite de l'arnaque. On paie une assurance pour être tranquille et quand on en a réellement besoin, l'assurance n'est pas là et ne répond pas présente", déplore-t-il.

Le médecin traitant de Danielle est pourtant formel: la vieille dame est dépendante, ses problèmes de santé l’empêchent de continuer à vivre seule. Sa dépendance est d’ailleurs reconnue par l’Assurance Maladie puisqu’elle est bénéficiaire de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Groupama va réétudier le dossier

Groupama assure ne pas avoir connaissance de la situation actuelle de Danielle, ni de la reconnaissance de perte d’autonomie par l’Assurance Maladie. Yves nous affirme pourtant avoir transmis tous les documents nécessaires.

Sollicité par RMC, Groupama accepte de réétudier le dossier. Une expertise sera de nouveau mandatée. Dès que les conclusions auront été rendues, le versement des indemnités sera débloqué dans les trois mois.

Et il y a urgence: l’Ehpad coûte 2.500€ mensuels, alors que Danielle touche une retraite de 1.000€. C’est son fils Yves qui complète pour l’instant, comme c’est souvent le cas dans ces situations.