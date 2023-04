Le sport bientôt remboursé par l'assurance maladie ?

Le 21 mars dernier, 80 députés ont cosigné une proposition de loi visant à remboursement les activités de sport-santé. L'objectif est d'intégrer l'activité physique dans le quotidien.

Faire du sport sans rien dépenser ? C'est ce que proposent quatre-vingts députés, avec en tête le député LFI (La France Insoumise) des Hauts-de-Seine, Aurélien Saintoul. Dans une proposition de loi déposée le 21 mars dernier, les élus soulignent les bienfaits du sport pour la santé.

"L’activité physique régulière, même d’intensité modérée, est un facteur majeur de prévention des principales pathologies chroniques, en particulier le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Par exemple, elle réduit les risques de récidive de 30 à 50 % pour les cancers du sein ou du côlon", justifient-ils.

Le texte s'appuie sur le rapport de France Stratégie « Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous » de novembre 2018, indiquant "qu'un Français sur deux ne pratique jamais de sport, les femmes et les ouvriers étant les populations les plus éloignées des activités sportives." Il évoque également un rapport de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé), identifiant "l'inactivité sportive comme le 4e facteur de risque de mortalité au niveau mondial, représentant 6% des décès prématurés".

Qui pourrait en bénéficier ?

Les députés proposent de rembourser toutes les activités prescrites dans le cadre du programme des "Maisons Sport-Santé". Mis en place en 2019, ce dispositif accessible à tous propose une activité physique et sportive. Aujourd'hui en France, il existe 436 établissements "Maisons Sport-Santé.

Depuis la loi du 26 janvier 2016 l'assurance maladie rembourse la pratique d'activités sportives aux patients atteints d'affection de longue durée (ALD). Une trentaine de maladies sont donc concernées. L'objectif étant d'étendre ce remboursement à tout patient possédant une prescription médicale.

Des économies pour l'assurance maladie ?

Si l'objectif principal de cette loi se justifie pour des raisons de santé publique, elle pourrait aussi est bénéfique pour l'Etat. Pour appuyer leur proposition, les députés soulignent l'intérêt économique que pourrait avoir cette loi. Selon eux, si l'assurance maladie venait à rembourser l'activité sportive, elle serait ammenée à faire des économies, à travers notamment la diminution des coûts de retraitements medicaux.

"La dernière étude produite par le Comité National Olympique et Sportif Français en 2013 estimait qu’une pratique du sport de la part de seulement 5 % des personnes en inactivité physique permettrait une économie de 500 millions d’euros pour l’État. Elle serait a fortiori bénéfique pour les comptes de l’assurance maladie, notamment par de moindres frais de remboursement des traitements médicamenteux."