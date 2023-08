"C’était un peu bordélique": dernier jour pour les trottinettes électriques en libre-service à Paris

Les trottinettes électriques ont commencé à disparaître des rues parisiennes. Dès ce vendredi, elles ne seront plus accessibles. C'est le résultat du référendum qui avait été organisé par la mairie de Paris en avril dernier et le retrait de ces véhicules était sorti vainqueur très largement.

C'est le dernier jour si vous souhaitez rouler en trottinette électrique libre service dans Paris. À partir de ce vendredi, c'est terminé. Après le référendum organisé par la mairie en avril dernier et qui avait recueilli près de 90% d'avis favorables au retrait des trottinettes, les 15.000 engins vont être retirés définitivement.

Cela fait déjà plusieurs jours qu’il y a de moins en moins de trottinettes devant l’immeuble de Julie. “D’habitude, il y a plutôt 15 ou 20 trottinettes”, indique-t-elle. Le tout sur une place qui pouvait en accueillir une petite dizaine maximum. Alors, c’est un soulagement de savoir que demain, il n’y en aura plus.

“Je suis quand même satisfaite que ça disparaisse. On a une poussette et quand on sort et qu’on voit un amas de trottinettes, c’est assez gênant donc il faut en déplacer une ou deux pour faire passer la poussette”, indique-t-elle.