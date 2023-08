Les morts d'accidents de trottinettes électriques augmentent, le casque obligatoire en débat

La mortalité des usagers de trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisé a été fortement en hausse au mois de juillet. Cette tendance inquiétante, de fond depuis plusieurs mois, repose la question du casque obligatoire. Une proposition de loi l'envisage pour la fin de l'année.

L’année 2022 avait déjà été marquée par une hausse inquiétante du nombre de morts pour les usagers des engins de déplacement personnel motorisé (EDPM), comme les trottinettes électriques: l'an dernier, on comptabilise 34 décès et plus de 600 blessés graves avec les EDPM.

Les derniers chiffres de la Sécurité routière sur le mois de juillet montrent encore une augmentation du nombre d’accidents pour ces engins avec dix usagers de ces engins de déplacement personnel motorisés qui ont perdu la vie et 53 personnes gravement blessées. C’est le plus lourd bilan jamais enregistré pour cette catégorie d’usagers.

Trottinettes ou vélo électriques, skateboards motorisés, hoverboards et autres gyroroues,… conduire ces engins sans casque n’est pas interdit par la loi mais en porter un est fortement recommandé comme le rappelait samedi la porte-parole de la Gendarmerie nationale Marie-Laure Pezant.

Une proposition de loi pour réglementer l’usage des trottinettes électriques avait déjà été soumise au vote de l’Assemblée en mars mais n’avait pas été adoptée. Le port du casque obligatoire était le grand absent de ce plan national pour mieux réguler les trottinettes électriques et l’ensemble des engins qui constitue cette nouvelle mobilité douce.

Un nouveau texte pour rendre le casque obligatoire

D’ici la fin de l’année, une autre proposition de loi sera examinée par l’Assemblée nationale, portée par deux députés Renaissance. Dans ce nouveau texte pour réguler l’utilisation de ces engins plusieurs mesures seront proposées comme baisser la vitesse autorisée de 25 à 20km/h, interdire leur utilisation aux moins de 14 ans et surtout rendre le casque obligatoire pour les usagers de ces véhicules.

En mars, cette proposition avait déjà été vivement critiquée par les associations de promotion du vélo qui craignaient que cette obligation de porter le casque sur ces engins s’étendent aussi aux cyclistes.

Cette mesure impopulaire pourtant pourrait sauver des vies: selon une étude de l’AP-HP, les hôpitaux de Paris, dévoilée en juillet, les accidents de trottinette électriques provoquent des blessures aussi graves que celles résultant d’un accident de moto. Près de la moitié des conducteurs de ces EDPM présentait un traumatisme crânien sévère lors de leur admission aux urgences, alors que seulement 25% des accidentés roulant avec ces engins portaient un casque au moment de l’accident.