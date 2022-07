Canicule: les vacanciers cherchent la fraîcheur, le Cotentin fait le plein

Avec la canicule, certains vacanciers désertent le sud de la France et sa chaleur pour des vacances plus au frais. L'un des gagnants est le Cotentin qui fait le plein depuis le début de l'été.

Avec la forte canicule sur pratiquement l’ensemble du territoire, certaines régions tirent leur épingle du jeu plus que d’autres en matière de tourisme. Certains vacanciers cherchent le frais, notamment dans le Cotentin.

Plan de Cherbourg en main et casquette sur la tête, Jocelyn se balade près du port. Ce sont ses premières vacances dans le Cotentin. Le retraité originaire de St-Germain-en-Laye a choisi de déserter le sud et ses températures caniculaires: "ici, on n'étouffe pas du tout. C'est la températures idéale" explique-t-il. Face aux 40°C de cette semaine en région parisienne, il n'a fait "que" 30°C à Cherbourg dans le département de la Manche.

De son côté Cristelle aussi boycotte la Côte d’Azur mais elle, depuis déjà trois ans. Cette Ardennaise aime le soleil, mais fuit la chaleur qu’elle ne supporte tout simplement plus:

"On a trop chaud (sur la Côte-d'Azur). On y étouffe. On ne peut pas marcher sur le sable parce qu'il est brûlant. On ne peut pas mettre sa serviette sur le sable parce que Ies gens nous les enlève. Ici, c'est mieux."

Des hôteliers ravis

A Cherbourg, les plages sont moins bondées et les températures agréables font du bien aux touristes mais pas uniquement. Les hôteliers aussi sont ravis. Christophe Durand est directeur de l’hôtel Régence. Il affiche complet pour l’été. Il dit même merci à la canicule qui lui apporte des clients de dernière minute: "beaucoup de gens nous ont appelé à la dernière minute pour fuir la chaleur parisienne."

"On a beaucoup de gens de Paris, de la région Rouennaise, du Centre-Val-de-Loire. On a même eu la surprise d'avoir des Marseillais, la semaine dernière, sur quelques jours. Ici, on respire et la nuit on arrive à dormir: les températures descendent à 17/18°C. On peut dormir la fenêtre ouverte avec le bruit des goélands et les bâteaux qui partent."

La clientèle dans le Cotentin vient du Nord-Est ou du Centre de la France, mais l’office du tourisme observe une hausse de 9,5% des vacanciers venant du Sud-Ouest. Pour sa vice-présidente, Manuela Maille, la canicule est un atout car elle incite les vacanciers, " qui viennent prendre un bol d'air frais", à changer leurs habitudes car "l'air de la mer est une climatisation naturelle."

Chercher le frais, nouveau phénomène touristique

Alors cette météo, les chercheurs l’étudient. Les travaux du Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie montrent, par exemple, que les principales craintes des touristes concernent le temps froid ou pluvieux. Mais cela commence à changer:

"Le réchauffement climatique va rebattre les cartes. Des gens vont faire des choix pour être dans un endroit où ils sont sûrs de ne pas souffrir de la chaleur et passer des vacances où on peut sortir et pas forcément rester enfermés", explique Ghislain Dubois, consultant indépendant sur le changement climatique.

Un nouveau phénomène touristique qui devrait se poursuivre. Météo France parle de 5 a 10 fois plus de jours de chaleur qu’aujourd’hui à l’horizon 2100.