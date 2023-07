Centres, formations, interdictions de stade: le nouveau plan LGBT+ du gouvernement

Un nouveau plan d’actions contre la haine et les discriminations LGBT+ va être présenté ce lundi par la ministre Isabelle Rome, avec notamment des interdictions de stade pour les personnes condamnées pour des propos homophobes dans une enceinte sportive.

Isabelle Rome, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, va présenter ce lundi après-midi le nouveau plan national d'actions pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations LGBT+. Ce plan fera suite aux précédentes mesures prises par le gouvernement, comme l'accès aux PMA ou l'ouverture du don du sang pour les hommes homosexuels.

Un nouveau plan... qui signifie plus de moyens. Une bonne nouvelle pour les acteurs du milieu, selon lesquels les discriminations persistent voire augmentent. En 2022, SOS Homophobie a reçu 1.195 témoignages de situations de LGBTphobies en France, soit une hausse de 5% par rapport à 2021. Et depuis 2016, le cabinet de la ministre a enregistré une augmentation de 129% des actes anti-LGBT+.

Plus de centres et des formations renforcées pour les forces de l’ordre

Au total, ce plan étalé entre 2023 et 2026 contient une centaine de mesures. A commencer par l'allocation de 10 millions d'euros destinée aux centres LGBT+, pour les aider à renforcer leurs activités et à recruter du personnel. C'était la principale demande des associations, qui peinent à aider les victimes, de plus en plus nombreuses.

Le plan veut d'ailleurs installer au moins un centre par région. Aujourd'hui, par exemple, il n'y en a pas en Bourgogne-Franche-Comté. Dix nouveaux centres vont donc être créés d'ici 2027.

Des interdictions de stade

Les formations des policiers et gendarmes vont aussi être renforcées avec l'objectif que 100% des effectifs soient formés dans moins d'un an. Dans les collèges et lycées, l'objectif est de lutter contre le harcèlement en intégrant des référents au sein du personnel. Enfin, le plan prévoit une peine complémentaire d'interdiction de stade pour toute personne condamnée pour des propos homophobes dans une enceinte sportive.