Charge mentale et physique: les femmes rentrent plus fatiguées de vacances que les hommes

Une étude de l'Ifop publiée ce mardi montre que les hommes rentrent plus reposés de vacances que les femmes, qui s'occupent -encore aujourd'hui- en majorité des tâches domestiques.

Alors que les vacances se terminent, une étude montre que les hommes et les femmes ne sont pas égaux par rapport au repos lié à la période estivale. Les femmes rentreraient plus fatiguées que les hommes selon l'Ifop car ce sont elles qui s'occupent... d'à peu près tout.

Cela commence pendant les vacances, avec des tâches domestiques qui incombent la plupart du temps aux femmes: cuisine, vaisselle, ménage… Et c’est encore plus flagrant lorsqu’il y a des enfants, il faut les habiller, leur trouver des activités dédiées, faire quelques pages du cahier de vacances. Tout cela reviendrait en grande majorité aux femmes selon cette étude.

Seules deux tâches leur échappent: les trajets en voiture et les grillades au barbecue, puisque ça, ce sont encore largement les hommes qui s’en occupent. Le résultat, c’est que 70% des femmes disent être fatiguées au retour de vacances contre seulement 57% des hommes.

Le stress de la rentrée: encore les femmes qui s'occupent de tout

"Il y a encore l'idée que le rôle de la femme est avant tout de s'occuper de sa famille sans prendre en compte ses propres besoin de repos et de détente", explique François Kraus, directeur en charge du pôle "genre et sexualités" à l'Ifop.

Et la galère n’est pas terminée parce qu’une fois rentrés de vacances, il faut défaire la valise, faire les machines, et préparer la retour à l’école des enfants. Ça inclut les fournitures, les inscriptions au sport, au périscolaire... C’est le fameux stress de rentrée et là encore, ce sont les femmes qui en souffrent le plus.

60% d’entre elles se disent préoccupées par le retour à la vie quotidienne, contre moins d’un homme sur deux.