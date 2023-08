Sandrine Rousseau submergée par des photos de viande: "Les imbéciles répondent aux imbéciles"

Depuis ses sorties sur le barbecue et la consommation de viande, la députée écologiste Sandrine Rousseau reçoit régulièrement des photos cinyques de personnes s'adonnant aux deux pratiques. Pourtant, le sujet ne prête pas à sourire juge l'élue.

Après plusieurs sorties sur la pratique du barbecue et la consommation de viande, la députée écologiste Sandrine Rousseau est la cible de certains amateurs d'entrecôtes, de brochettes et de saucisses. L'élue reçoit régulièrement via les réseaux sociaux des photos de grillades ou de côte de bœuf.

De quoi la faire s'interroger sur la "psychologie" de ces internautes: "Quelqu’un·e ici aurait il une idée de la psychologie de ces gens à la veille d’une canicule historique ?", a demandé Sandrine Rousseau sur X (anciennement Twitter).

"Elle l'a bien cherché"

"Ce n'est pas l'humour le plus fin qui existe", soutient le cheminot et syndicaliste Bruno Poncet. "Mais elle l'a bien cherché", ajoute-t-il estimant que la députée écologiste est sans arrêt à la recherche du "buzz", desservant la cause écologiste:

"Si elle avait un discours un peu plus intelligent et mesuré, elle arriverait à ralier. À force de se victimiser à longueur de journée et de culpabiliser tout le monde sur tout, au bout d'un moment c'est contre-productif. Au lieu d'attirer des gens vers sa position qui est défendable, elle est en train de répulser tout le monde", constate-t-il.

"En règle générale, les imbéciles répondent aux imbéciles", tacle Barbara Lefebvre. "Sandrine Rousseau n'a rien compris à ce qu'est la démarche de conviction politique", ajoute l'enseignante. "Son végétarisme est très récent, il y a peu elle mangeait encore de la viande. Quand on pourfend les barbecues et qu'on emmerde les gens qui mangent de la viande on devrait peut-être balayer devant sa porte", tacle Barbara Lefebvre sur le plateau des "Grandes Gueules".

Ceux qui envoient des photos de viande à Sandrine Rousseau sont-ils des "imbéciles inconscients" ? - 18/08 13:46

Les Français mangent deux fois plus de viande que la moyenne mondiale

Plus tôt cet été, la députée écologiste avait déjà créé la polémique en faisant le lien entre les violents incendies qui touchent la planète et la consommation de viande, estimant qu'il fallait la réduire: "La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout. Se prendre en photo, tout sourire, avec un morceau de viande, aujourd’hui, c’est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur", avait assuré Sandrine Rousseau le 25 juillet dernier.

Les Français consomment environ 85 kilos de viande par an par personne, le double de la moyenne mondiale, un chiffre en hausse de 50% en 50 ans. Dans le monde, la production de viande est responsable de 56 à 58% des émissions de gaz à effet de serre.