Cyberattaque en Seine-et-Marne: 3 mois et demi après, les services du département toujours paralysés

Le département de la Seine-et-Marne, sous le coup d’une cyberattaque depuis le 6 novembre 2022, subit toujours les répercussions de ce piratage des services administratifs. Les habitants du département se trouvent eux-même bloqués par cette cyberattaque, notamment pour ceux ayant à faire avec la Maison départementale pour les personnes handicapées.

Bientôt quatre mois après la cyberattaque subie par le département de la Seine-et-Marne, les habitants du plus grand département francilien n’en ont toujours pas fini avec les dommages causés par ce piratage informatique.

Amandine, une auditrice de RMC, fait partie de ces victimes collatérales de la cyberattaque et a décidé de contacter l’équipe de RMC s’engage pour vous à l’adresse rmcpourvous@rmc.fr.

Cette jeune maman a une demande en cours de traitement auprès de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Seine-et-Marne. Amandine a en effet besoin d’un complément de revenus pour pouvoir s’occuper de sa fille de 9 ans, gravement malade depuis la naissance.

Sauf qu’aujourd’hui, son dossier est bloqué. La raison de ce blocage n’est autre que la cyberattaque qu’a subi le département au début de l’automne. Depuis le 6 novembre dernier, à cause de ce piratage, tous les réseaux informatiques de la collectivité sont coupés par mesure de sécurité. Alors que sa demande est toujours bloquée, Amandine commence à trouver le temps long, très long. “J’ai patienté, on m’avait dit peut-être fin d’année ou début d’année, donc j’ai attendu”, raconte la mère de famille.

“J’ai rappelé plusieurs fois en janvier, on m’avait dit peut-être fin janvier/début février, etc… Et donc là ça fait quasiment sept mois, du coup c’est long, très long. Donc j’ai le dossier MDPH, mais j’ai aussi tout ce qui est remboursement de frais de transport, et c’est pareil c’est aussi bloqué à cause de la cyberattaque”, déplore Amandine.