Déplacement d'Emmanuel Macron: un arrêté contre les manifestations et les casseroles suspendu

Le président de la République Emmanuel Macron était en déplacement à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, ce mardi. Si la préfecture avait dans un premier temps pris un arrêté pour interdire les casseroles et les rassemblements dans un périmètre de sécurité, il a été suspendu par la justice.

Pas de bain de foule à Vendôme pour Emmanuel Macron, ce mardi. Le président a quitté le Loir-et-Cher sans aller voir les personnes présentes, qui avaient finalement l'autorisation de manifester et d'utiliser des casseroles.

Le tribunal administratif d'Orléans a suspendu mardi après-midi un arrêté préfectoral mettant en place un périmètre de protection interdisant tout cortège en marge du déplacement du président. Les "dispositifs sonores amplificateurs de son" étaient aussi interdits. Mais la justice a estimé qu'aucun intérêt public suffisant ne justifiait le maintien de cet arrêté.

“Cet arrêté préfectoral était abusif”, selon Christelle, manifestante, qui salue un retour à la raison.

“C’est assez rassurant de voir que finalement, il y a la justice qui est capable de remettre les limites là où elles doivent être”, appuie-t-elle.

Elle espère aussi que cette décision va influer sur les autorités pour les prochaines manifestations. “Les préfets vont devoir faire attention à comment ils rédigent leurs arrêtés et ne pas faire valoir un risque de terrorisme qui n’existe pas”, ajoute-t-elle.

Encourageant pour les prochaines manifestations?

Cette suspension encourage David, comme de nombreux opposants à la réforme des retraites. “On sera là tout le temps, à tous les déplacements. On pense malgré tout qu’ils vont continuer, qu’ils vont en redéposer. Et puis on les attaquera systématiquement”, indique-t-il.

C’est bien l’intérêt de cette décision selon Maître Jean-Baptiste Soufron, avocat de l'Association de défense des libertés constitutionnelles, à l’origine du référé-liberté.

“C’est la première décision qui vise vraiment cet arrêté parce qu’elle dit bien qu’il est impossible d’utiliser les textes antiterroristes pour simplement faire de la police générale, c’est-à-dire faire de l’administration des manifestations", détaille-t-il.

Pour l’instant, aucun arrêté n’a été pris par la préfecture du Doubs, où Emmanuel Macron se rendra ce jeudi.