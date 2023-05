"Ecœurant": des profs choqués que les écoles soient notées comme des restaurants sur Google

Une à cinq étoiles pour ... des écoles. Sur Google, les établissements scolaires peuvent être notés comme un restaurant ou un salon de coiffure. Une pratique qui s'étend et qui dérange les directeurs et les enseignants qui regrettent des commentaires parfois malveillants.

Noter une école sur Google, comme un hôtel ou un restaurant. Sur internet, des écoles sont victimes de commentaires malveillants, d'élèves ou de parents, visant parfois directement des enseignants ou des directeurs d'établissements.

Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète le syndicat des directrices et directeurs d'écoles. Car il suffit de taper le nom de l'établissement pour trouver les avis Google.

“La prof d’arts plastiques met des heures de colle pour rien et à la cantine les rations sont insuffisantes”, lit un élève. Si ce commentaire, écrit par un élève, peut prêter à sourire, d'autres sont bien plus violents. Dans le Gard, une maman accuse la directrice de l'école de son fils d'humiliations et de gestes maltraitants. Des propos que dément Laurence Filippi, la directrice. Elle affirme avoir été blessée.

“J’ai été très touchée. Déçue parce que déjà, je ne voyais pas de quoi on parlait. C’est un peu écoeurant que la parole puisse être lâchée et qu’on puisse dire tout et n’importe quoi sur le net”, indique-t-elle.

Un impact sur les inscriptions?

En réponse à cette maman, Laurence Filippi a décidé de porter plainte pour diffamation. Et elle n'est pas la seule. Selon le secrétaire général national du Syndicat des directrices et directeurs d'école, Thierry Pajot, ce genre de commentaires sont de plus en plus fréquents. “On note une école comme une chambre d’hôtes. Maintenant, tout le monde est noté. Et Google ne vérifie pas les articles”, déplore-t-il.

Il ajoute ce mercredi sur RMC: “Il y a quelques avis qui peuvent nommer les dirigeants d’école ou des enseignants et qui sont diffamatoires. La plupart du temps, c'est avis sont invérifiables et ils sont pourtant publics. Et nous directeurs d’écoles, on ne peut pas contrer ces avis car ils sont souvent cachés sous un pseudo”.

Conséquences, il craint pour la réputation des écoles et de ses professeurs.

“On a peur que dans un, deux, trois ou quatre ans, cette école, on y aille parce qu’elle a de bons avis et qu’une autre, on n'y aille pas parce qu’ils sont négatifs”, s’inquiète-t-il.

Malgré plusieurs demandes de suppression, ces messages sont toujours visibles. Mais selon Google, ils n'enfreignent pas les règles.