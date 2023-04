"Beaucoup de rénovations à faire": dans les écoles, les travaux s'annoncent très importants

Emmanuel Macron a annoncé vouloir lancer un "grand projet de restauration écologique" des écoles. Une idée bien accueillie par les élus, qui attendent désormais de connaître les conditions de financement.

C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron aux lecteurs du Parisien ce lundi. Un "grand projet de restauration écologique" des écoles doit être lancé. Le chef de l'Etat veut mettre fin aux passoires thermiques et améliorer les conditions d'accueil des élèves.

Pour cela, le président promet des "financements" aux communes. Une idée plutôt bien accueillie par les élus, même si certains attendent les conditions pour rénover un parc scolaire vieillissant.

Devant l’une des écoles communales du centre de Villefontaine, en Isère, les parents sont unanimes: le bâtiment se dégrade depuis plusieurs années.

“Il est très ancien, je le connais depuis une quinzaine d’années. Il serait grandement à rafraîchir”, indique une maman. “Ce sont des vieilles écoles, ça se voit de l’extérieur”, ajoute une autre.

À l’extérieur, mais surtout à l’intérieur. Fin mars, une partie du toit a été réparée en urgence à la suite de fuites. Mais ce n’est pas le seul problème. Magali a trois enfants dans cette école: “Il y a beaucoup de rénovations à faire sur beaucoup de choses. Déjà au niveau des fissures, des peintures… Ce serait déjà pas mal”, estime-t-elle.

Un coût très important

Des travaux de rénovation qui coûtent cher, très cher, à la mairie, qui compte dix groupes scolaires. Alors, le coup de pouce promis par le président serait bienvenu selon Patrick Nicole-Williams, maire de Villefontaine.

“On est entre 1,5 million et 2,5 millions d’euros selon ce qu’on va faire et selon le groupe scolaire. On est vigilant quant aux critères d’éligibilité et les conditions dans lesquelles on peut prétendre. Il y a toujours des petites phrases dans les déclarations qui disent ‘pour les communes qui ne pourraient pas y arriver toutes seules’. Je ne connais pas beaucoup de communes qui sont en capacité d’assumer toutes seules la rénovation d’un patrimoine scolaire”, détaille-t-il. Après les promesses, parents et élus attendent désormais les actes du gouvernement.