Emmanuel Macron veut "un grand projet de restauration écologique" des écoles

Le chef de l'État Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait "un grand projet de restauration écologique" des écoles. Il a aussi dit vouloir accélérer "la végétalisation des cours d'écoles".

Emmanuel Macron a confirmé dimanche dans Le Parisien son souhait de lancer "un grand projet de restauration écologique" des écoles, promettant des "financements" aux communes pour lutter contre les "passoires thermiques".

"Il y a trop d'écoles qui sont des passoires thermiques, où les enfants se les gèlent puis ont trop chaud. On va les rénover", a assuré le chef de l'État.

"On va lancer un grand projet de restauration écologique de nos écoles. On va mettre le financement là-dessus pour accompagner les communes qui ne le peuvent pas seules", a encore ajouté Emmanuel Macron face aux lecteurs du Parisien, sans pour autant détailler d'enveloppe ni de calendrier précis.

Le président avait déjà annoncé en novembre dernier son intention de prendre une "initiative" sur le sujet, à l'occasion des "24 heures du bâtiment". Ce problème est particulièrement prégnant à Marseille, où un tiers des écoles selon le site de la mairie sont de "véritables passoires thermiques", et où un plan de rénovation a déjà été amorcé, abondé par l'État.

"C'est un formidable chantier public. Cela va donner du boulot au BTP, cela va aider les communes car on va les accompagner, cela va réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nos enfants travailleront dans de bonnes conditions", a plaidé plus généralement Emmanuel Macron dimanche.