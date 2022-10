Les atteintes à la laïcité en hausse: "Il est important que nous ayons une loi", plaide un proviseur

Le ministère de l'Éducation doit donner ce jeudi le nombre exact de signalements pour atteinte au principe de laïcité dans les établissements scolaire depuis la rentrée de septembre. Un chiffre qui, on le sait déjà est en hausse. Et du côté des professeurs et des proviseurs, on demande une loi, car ils s'estiment trop souvent livrés à eux-mêmes.

Les signalements pour notifier des atteintes au principe de laïcité dans les établissements scolaires sont en hausse. Le ministre de l'Éducation l'a annoncé il y a 15 jours, mais doit donner ce jeudi matin le nombre exact de signalements depuis la rentrée de septembre.

Les remontées de terrain "confirment une hausse des signalements [...] en particulier les signalements de port de vêtements", explique le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye, qui doit aussi présenter ce jeudi des directives pour aider professeurs et proviseurs, parfois impuissants dans ces situations. Fin septembre, déjà, deux notes du renseignement intérieur alertaient sur la recrudescence de messages sur les réseaux sociaux incitant les élèves à enfreindre le règlement lié à la laïcité à l’école.

Au printemps dernier, un professeur de musique dans un collège, dont la voix a été modifiée par sécurité, propose à sa classe d'étudier la chanson "Oh Happy Day", qui contient le mot Jésus. Mais au moment de chanter, une élève de confession musulmane se lève, refusant.

“Elle a dit que comme il y avait ‘jesus’ dans les paroles, elle n’avait pas le droit de chanter ça. Elle avait l’air très anxieuse. J’ai dit tout simplement aux élèves de changer les paroles, mais c’était une entorse au programme”, explique-t-il.

Des tenues vestimentaires inadaptées

Un professeur qui s'auto-censure par peur de se frotter à des familles, qui protège souvent le comportement de leurs enfants. C'est ce qui est arrivé à ce proviseur bourguignon, effaré de la réponse donnée par des parents après des absences répétées de leur garçon aux cours de piscine. “Une famille m’a dit, ‘il est hors de questions que mon enfant pratique un sport où il va être pratiquement dénudé’”, se souvient-il.

Proviseurs et professeurs sont démunis, aucun texte ne réprimande ces comportements, ni les nouvelles tenues portées par les élèves, comme les abayas et les qamis, ces tuniques longues, caractéristiques des fêtes religieuses musulmanes qui sont devenue presque banales dans les salles de classe d'après ce proviseur.

“L’école de la République est attaquée et il est très important que nous ayons une loi. Que nous puissions nous appuyer sur des textes quand on reçoit les familles”, ajoute-t-il.

Faute de texte complet, les procédures disciplinaires sont encore rarissimes dans les établissements français.