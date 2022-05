"Il m'a demandé d'avorter": Mathilde, écartée de son travail pour avoir annoncé sa grossesse

Employée d'une compagnie d'assurance à Avignon, Mathilde a été écartée de son travail du jour au lendemain après avoir annoncé sa grossesse. Sa période d'essai a été rompue au lendemain d'un entretien assez lunaire avec son supérieur, comme elle l'explique à RMC.

Mathilde, conseillère en assurances, commence un nouveau travail en janvier 2021 à Avignon. Au début, tout se passe bien, elle démarche de nouveaux clients pour l'entreprise. Mais un mois après son embauche, elle apprend qu’elle est enceinte. Par souci d'honnêteté, elle décide d’annoncer sa grossesse à son patron:

"J'ai dit: 'Je suis enceinte'. Et là, il a buggé pendant deux minutes, il y a eu un grand silence dans le bureau. Il m'a répondu: 'Moi avec ma femme, ce genre de problème on le résoudrait'. Je lui ai demandé de quelle façon, il m'a dit 'un accident ça se résout'. Je lui ai dit: 'Donc là, grosso modo, vous êtes en train de me suggérer d'avorter'. Il a continué en disant 'vous ne vous rendez pas compte, vous me foutez dans la merde'. Je peux comprendre que ce soit compliqué pendant 4 mois mais de là à me dire ça, non!", détaille-t-elle à RMC.