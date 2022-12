Il reçoit une bouteille à 40€ au lieu d'une carte graphique à 2.800€: Amazon refuse de le rembourser

Pour jouer à un jeu de simulation de vol, Romain avait besoin d'une carte graphique très puissante pour son PC. Il en commande une sur Amazon avec une grosse promotion. Sauf qu'il ne va jamais la recevoir. En effet, dans son colis, il trouve une bouteille d'alcool turc. Et c'est le début de la galère pour se faire rembourser.

Romain voulait devenir pilote d’avions. Un rêve de gamin qu’il n’a jamais pu réaliser, faute d’avoir 10/10 à chaque œil. Il est depuis devenu informaticien et passe tout son temps libre sur des jeux de simulation de vol. Pour ça, il a besoin d’un ordinateur assez puissant, car ce sont des jeux qui demandent beaucoup de performances. Alors lorsqu’il voit, début octobre, la Rolls-Royce des cartes graphiques en promotion sur Amazon, il fonce. 1.300 euros au lieu de 2.800, c’est une aubaine. Cette commande, il la reçoit quelques jours plus tard à son travail avec une petite surprise.

“Quand j’ai reçu le colis, il n’y avait rien qui était choquant. Le poids était le bon, les dimensions du carton correspondaient aussi. Et puis le carton n’avait pas de défaut. Mais que je l’ai ouvert, je vois une bouteille… Bon donc ça ne correspond pas à ce que j’ai commandé. On est tous un peu estomaqué, au début, je me dis que c’est une blague, mais bon pour le coup, pas du tout”, indique Romain.