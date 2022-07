Incendies en Gironde: un fort élan de générosité des habitants avec les pompiers

Les deux incendies qui ravagent la Gironde depuis plusieurs jours ne sont toujours pas fixés. Plus de 1.000 pompiers sont toujours mobilisés sur place. Mais ils sont soutenus par les habitants, qui leur apportent régulièrement eau et nourriture.

Dans un contexte de fortes chaleurs sur la moitié sud du pays, les pompiers affrontent toujours deux feux de forêt agressifs en Gironde. Plus de deux jours après s'être déclarés, les incendies ne sont toujours pas fixés, renforcés par un vent défavorable, selon Fabienne Buccio, préfète de la Gironde. Le département a été placé en vigilance rouge feux de forêts. Plus de 5.300 hectares partis en fumée, et plus de 10.000 personnes évacuées depuis mardi.

Les deux incendies mobilisent quelque 1.000 pompiers. Et ils sont nombreux, ces habitants, à venir apporter du réconfort aux pompiers. Julien, par exemple, amène “un peu d’eau, du pain, des boissons énergisantes”. Et un mot de soutien, pour ceux qui se battent pour sa forêt.

“On séjourne toute l’année ici, on passe beaucoup de temps dans cette forêt en plus. On habite juste derrière. Donc c’est triste. C’est chez nous, quoi”, indique-t-il.

Julien est rapidement rejoint par d’autres, comme Denis, qui viennent aussi offrir boissons et gâteaux aux pompiers. “A notre petit niveau, on essaye de faire comme ça. On sait qu’il va y avoir pas mal de rotation et je pense qu’aujourd’hui les pompiers en ont bien besoin”, appuie-t-il.

De nouveaux renforts attendus

Et les professionnels s’y mettent aussi. Stephan Pey est restaurateur et tous les soirs, entre deux services, il prépare 450 sandwichs pour les pompiers. 2.000 euros dépensés et un message à faire passer.

“On est quand même dans un pays de plus en plus individualiste et égoïste. Donc de voir des élans de générosité, c’est très bien, mais il faut que ça dure parce que là aujourd’hui, il y a beaucoup de fumée, tout le monde le voit. Ce feu-là, comme l’ont dit les pompiers, il y en a minimum pour 15 jours avant d’arriver à une extinction totale. Donc la générosité, il faut qu’elle dure un peu longtemps”, indique-t-il.

Environ 500 pompiers se battent contre les flammes à La-Teste-de-Buch. Des renforts sont encore attendus ce vendredi.