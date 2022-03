La chasse à courre refait polémique après une nouvelle vidéo choc

A Rambouillet, dans les Yvelines, un cerf a dû être achevé sur un trottoir dans un village. Les images indignent les militants anti-chasse.

Une nouvelle vidéo de chasse à courre fait polémique sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte Le Parisien, la scène s'est déroulée mardi, dans les Yvelines, près de Rambouillet, devant le château de François Pinault. Un cerf, affaibli et blessé par les chiens, s'est retrouvé devant le portail de la propriété du milliardaire.

Alors que des militants anti-chasse de l'association Les amis des bois et la gendarmerie étaient présents, l'animal a finalement été achevé sur place. "Il y avait des lambeaux de peau sur le trottoir", dénonce une des militantes anti-chasse au Parisien.

"Même en Angleterre, c'est interdit depuis 2005"

Quatre candidats à l'élection présidentielle se positionnent pour l'interdiction de la chasse à courre: Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et l'écologiste Yannick Jadot. Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, explique sur RMC ce vendredi matin pourquoi il faut absolument interdire cette pratique selon elle.

"On a une constante sur le sujet, on est pour l'interdiction de la chasse à courre et tous les types de chasse particulièrement cruels. Il faut savoir que la chasse à courre est interdite dans la plupart des pays d'Europe. Depuis 1950 en Allemagne, depuis 2005 en Angleterre, pays pourtant où elle a été inventée. C'était une tradition nationale... Je ne vois pas pourquoi la France ferait exception à cette règle."

Elle assure que ce n'est pas "une lubie" des seuls militants écologistes: 84% des Français seraient contre la chasse à courre selon un sondage Ifop datant de 2017.