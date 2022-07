"On a profité à peine trois jours": le désarroi des campeurs, évacués après les incendies en Gironde

Près de 6.500 personnes ont été évacuées ce mardi de cinq campings près de la Dune du Pilat, pour échapper aux fumées d’un important incendie. Des vacances gâchées pour certains, alors que d'autres espèrent encore être relogés.

Ils sont des centaines à s’être réveillés ce jeudi matin sur un lit de fortune, dans le Parc des Expositions de la Teste-de-Buch. 6.500 personnes ont été évacuées ce mardi de cinq campings de la région de la Dune du Pilat, pour échapper aux fumées d’un feu incontrôlable. Le bilan s'aggrave en Gironde où deux incendies, des "feux compliqués" qui progressent toujours, ont déjà ravagé près de 2.800 hectares de pins.

Après le choc et la relative panique de l’évacuation, c’est le temps des prises de conscience. Campeurs et professionnels doivent revoir leurs plans. Franck a fait 10h de route pour venir au Pilat. Il avait tout misé sur ses vacances, qu’il voit littéralement partir en fumée.

“On a économisé cette année, plus l’année dernière, pour s’offrir de belles vacances et là, on en a profité à peine trois jours”, indique-t-il.