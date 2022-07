14-Juillet: face au risque d'incendies, des communes annulent les feux d'artifices

“Il y a la vallée du Gardon, qui est arborée. Donc ça peut amener le feu là où il y a les pins. Et puis il y a le village. Tout ça est à proximité puisqu’on tire au milieu de ce grand pré. Si le vent tourne, ça peut aller de n’importe quel côté et on n'arrivera plus à maîtriser. Prendre des risques aussi grands, on ne peut pas en arriver là. Les pompiers ont assez de travail en ce moment”, appuie Christian Chapon, l'adjoint aux festivités de la commune.