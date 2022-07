Incendie en Gironde: 6.000 personnes évacuées de cinq campings

“Vers une heure du matin, il y a eu une bascule de vent à l’Est. Il a alors été décidé d’effectuer une opération d’évacuation préventive de cinq campings pour 6.000 personnes. Ils ont été déplacés vers le parc des expositions et le centre commercial Leclerc de la Teste. Deux aires de camping-car où étaient stationnés une centaine de véhicules ont également été évacuées vers la ville de Biscarrosse. Il n’y a pas eu de blessé. On a eu cinq pompiers qui ont eu un coup de chaud, mais sans gravité. Les accès sont difficiles. On a 200 pompiers sur site et 95 véhicules d’intervention”, explique-t-il.