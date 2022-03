Paris-Lille en avion pour les Bleus: "C'est l'individualisme absolu", tacle Daniel Riolo

L'équipe de France affronte l'Afrique du Sud à Lille ce mardi soir. Les joueurs ont effectué le trajet en jet privé au départ de Paris, alors que ce serait presque plus rapide en bus ou en train.

L'équipe de France de football fait parler d'elle hors des terrains ce mardi. En vue de leur match face à l'Afrique du Sud, les Bleus ont effectué le trajet entre Clairefontaine, leur centre d'entraînement situé dans les Yvelines, et Lille en jet privé. Ce qui peut paraître surprenant au vu de la faible distance du déplacement (250 km).

En effet, le temps de rejoindre l'aéroport, d'embarquer, de débarquer, de rejoindre le stade en bus, le temps de trajet semble identique voire inférieur en bus qu'en avion. L'image renvoyée semble ainsi assez négative. Surtout à l'heure où les vols intérieurs commerciaux classiques en France seront même bientôt dorénavant interdits, lorsqu'un trajet en train permet d'effectuer le même trajet en moins de 2h30, et que les Français sont incités à réduire leur empreinte carbone pour préserver la planète.

"Ils ne pensent qu’à leur gueule et voilà"

Un tel trajet en jet privé aurait un coût environnemental d'environ 96 kg de CO2 par joueur, contre 9,6 kg de CO2 en bus. Le chroniqueur Daniel Riolo n'est pas surpris de cette polémique, et estime dans Estelle Midi ce mardi que ce serait simplement la résultante d'une mentalité individualiste caractéristique du monde du football.



"Ce qui les intéresse, c'est uniquement leur petit nombril. Le truc le plus fou dans l'histoire c’est qu’on pourrait considérer qu’ils ont besoin de luxe, qu’il faut que ça aille vite… Mais ça prend le même temps ! En temps total, c’est même plus court en bus. Il y a un problème. C’est l’individualisme absolu, ils ne pensent qu’à leur gueule et voilà", conclut-il.

Thierry Moreau, journaliste spécialisé des médias, renchérit et enfonce le clou: "Aujourd'hui le sport de haut niveau n'en a rien à battre de la planète".