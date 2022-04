Alerte à la listériose: rappel de 6 fromages industriels vendus en France

Une campagne de rappel concernant deux types de fromages au lait cru issus d'une fromagerie de la marque Graindorge et commercialisés par des grandes enseignes a été lancée mardi, après la découverte d'un fromage contenant la bactérie listéria.

Après les pizzas Buitoni, les chocolats Kinder, c'est maintenant le fromage qui fait l’objet de rappels. Quelques centaines de fromages du groupe Lactalis commercialisés en France sont concernés.

Au total, six fromages sont concernés, dont du brie et des coulommiers, tous de la marque Graindorge ou Normanville. Le numéro d'identification des lots rappelés est 250222LI9 et la marque de salubrité ou estampille est FR 14.371.001 CE, selon le site rappel.conso.gouv.fr. Si vous en avez dans le frigo, il y a deux choses à faire: soit les jeter, ou les ramener au magasin avec le ticket de caisse pour vous faire rembourser.

Ces fromages, il ne faut surtout pas les consommer, car vous pourriez être infectés par la listériose, bactérie qui provoque de la fièvre, des maux de tête, des courbatures. Cette infection est même mortelle, dans un quart des cas.

4.000 rappels de produits depuis un an

Les plus vulnérables à cette bactérie sont les femmes enceintes et les personnes âgées. Et le délai d'incubation, est lui, très long puisqu’il va jusqu'à deux mois.

La fromagerie Livarot, qui produit ces fromages pour Lactalis, a communiqué mardi. Son directeur essaie de rassurer les consommateurs. Il parle d'une "très faible présence" de la bactérie dans ses produits.

En un an d'existence, le site "rappel conso" a répertorié plus de 4.000 rappels de produits alimentaires. Mais après Buitoni et Kinder mardi, ce nouveau rappel de produits entretient le doute sur les conditions de production de certains produits industriels.