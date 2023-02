Bientôt une pilule contraceptive masculine efficace?

Selon une revue scientifique américaine, des chercheurs ont obtenu des résultats probants sur une pilule contraceptive masculine. Testée sur des souris avec une efficacité totale, elle va être testée sur des humains prochainement.

Un pas de plus pour la pilule contraceptive masculine. Dans une revue américaine, une douzaine de chercheurs font part de résultats prometteurs pour une contraception masculine non-hormonale et à la demande. Pour l'instant, la contraception efficace destinée aux hommes se limite aux préservatifs et à la vasectomie, c’est-à-dire la ligature des canaux qui transportent les spermatozoïdes.

Les premiers tests, réalisés sur des souris, se sont montrés 100% efficaces. Ils vont bientôt commencer chez les êtres humains pour une potentielle commercialisation d'ici quelques années.

Cette pilule est à prendre juste avant un rapport sexuel pour bloquer temporairement les spermatozoïdes. Une innovation qui plaît bien à Hugo, 22 ans.

“Ça éviterait d’avoir recours au préservatif peut-être. Si c’est efficace et qu’il n’y a pas de soucis ça ne me gênerai pas de l’utiliser”, indique-t-il.

Dur de convaincre les pouvoirs publics de financer la recherche

Des hommes prêts dans l'idée, mais pas toujours dans les faits. Et pourtant, les femmes, comme Manon qui a pris la pilule pendant des années, ont hâte que les hommes prennent le relais. “C’est sûr qu’il serait temps parce que ce serait bien qu’on partage les choses. Ça ne peut pas être à la femme de porter ce rôle-là tout le temps”, appuie-t-elle.

D'autres méthodes existent déjà: la vasectomie, le slip chauffant… Mais en France, aucune ne séduit massivement et la recherche progresse trop lentement sur la pilule par manque d'investissement estime Jeanne Perrin, médecin spécialiste de la reproduction. Elle regrette un manque d'investissement dans la recherche.

“Il n’y a aucun moyen de faire financer de la recherche clinique de la part des pouvoirs publics et les laboratoires pharmaceutiques qui estiment que pour la contraception masculine il n’y a pas de demande”, assure-t-elle.

Et pourtant, selon elle qui reçoit des hommes au quotidien, ils sont de plus en plus nombreux à demander des moyens contraceptifs efficaces.