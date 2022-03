Contraception: les hommes sont-ils prêts à prendre la pilule?

Une pilule contraceptive pour homme testée aux Etats-Unis sur des souris pourrait être efficace à 99%. Et selon Le planning familial, il y a une vraie demande masculine.

Messieurs, seriez-vous prêt à prendre la pilule ? Des chercheurs américains ont mis au point une pilule contraceptive pour homme efficace à 99%. Cette pilule non-hormonale, ne contient pas de testostérone: elle bloque un récepteur responsable de la production de spermatozoïdes.

Le développement de cette pilule répond à une demande: selon Le planning familial, les hommes sont de plus en plus intéressés mais n'osent pas franchir le pas de la contraception.

"Je serais prêt à essayer", assure Yoann, un Parisien de 25 ans. "On en a déjà parlé un petit peu avec ma compagne. La vasectomie, je ne suis pas prêt du tout. La pilule, ça peut se tenter parce que le préservatif c’est un peu chiant", ajoute-t-il. Sa compagne, Carole, la prend et trouve ça contraignant. "Pourquoi ce ne serait qu’à nous de prendre la pilule ?", interroge-t-elle. Eddy 46 ans, dit "non merci" à la pilule pour hommes. "C’est contraignant, je le comprends, mais je n’ai pas envie de partager la charge", reconnaît-il.

Les labos pharmaceutiques réticents à investir

Il reste donc des tabous, et cela explique en partie pourquoi les recherches prennent du temps. Prudence, alerte Mireille Le Guen, démographe spécialiste de la question: "C’est une arlésienne puisque tous les deux à cinq ans, on en entend parler et puis finalement, rien n’arrive. Il y a peu d’investissement sur ces méthodes. Pour les laboratoires pharmaceutiques, ce serait renier des parts de marché sur la contraception féminine et ils ne sont pas prêts à ça".

Sur le papier, elle trouve cependant cette nouvelle pilule "prometteuse" car contrairement à la pilule féminine, celle-ci ne dérègle pas le système hormonal. Et l'étude menée aux Etats-Unis sur des souris, pendant quatre semaines, ne fait état d’aucun effet indésirable pour le moment mais d’autres analyses doivent être effectuées.