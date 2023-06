Cancer de la peau: 4 travailleurs en extérieur sur 5 ne se protègent pas assez selon les dermatos

Le Syndicat national des dermatologues-vénérologues lance une campagne de prévention à l'encontre des travailleurs en extérieur pour les alerter des dangers du soleil pour la peau. Selon le syndicat, 4 travailleurs en extérieur sur 5 ne se protègent pas assez.

Quatre travailleurs en extérieur sur cinq ne se protègent pas assez du soleil selon le Syndicat national des dermatologues-vénérologues qui a lancé une campagne de sensibilisation sur le sujet. Parmi les professions les plus exposées au risque de cancer de la peau, on retrouve les agriculteurs, les ouvriers dans le BTP, les maîtres-nageurs, ou encore les jardiniers.

"Les manches longues, c'est compliqué"

Dès que le soleil tape trop fort, Stéphane s'en rend compte. Cet agent de propreté à Pussay dans l'Essonne adapte ses horaires de travail depuis quelques années. “Je commence à 6h jusqu'à 13h30”, indique-t-il. Stéphane a quelques bons réflexes. “On met des casquettes, on se protège la peau avec des crèmes de bronzage”, affirme-t-il.

Jacques Adrien, maire adjoint, est là pour s'en assurer. Pourtant, d'autres consignes ont du mal à être respectées.

“On a déjà dit que pour leurs travaux, ils peuvent avoir les manches longues, mais avec leur métier ils transpirent tellement dans les manches longues que c’est compliqué à faire observer”, indique-t-il.

Contrôler ses grains de beauté

Et les recommandations médicales vont plus loin que ça rappelle Luc Sulimovic, président du syndicat national des dermatologues-vénéréologues.

“Il faut plutôt des vêtements sombres que des vêtements clairs. Et puis il faut un chapeau qui protège aussi la nuque. Et puis il faut appliquer une crème-écran haute-protection 50+ à renouveler toutes les trois heures”, détaille-t-il.

Sondage Ipsos dermatologues exposition au soleil des travailleurs en extérieur © Ipsos

Et ce, quel que soit le climat. En Bretagne, une région qui compte beaucoup de marins ou d'agriculteurs, il y a beaucoup plus de cancers de la peau qu'ailleurs. Pour ce dermatologue, il est important de s'auto-dépister. Il faut contrôler ses grains de beauté. Et si des taches brunes apparaissent, il faut en parler à son médecin traitant.