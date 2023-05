Vernis semi-permanent: alerte sur les risques de cancer causés par les lampes UV dans les ongleries

Selon l'académie de médecine, les lampes UV chauffantes utilisées pour la pose de vernis semi-permanent sur les ongles pourraient provoquer des cancers de la peau. Des dermatologues recommandent de réduire leur utilisation.

L’académie de médecine met en garde contre les lampes chauffantes utilisées dans les ongleries pour poser du vernis semi-permanent. Depuis 10 ans, le phénomène explose en France. Beaucoup plus résistant que le vernis classique, il séduit de plus en plus. Pourtant ces lampes pourraient provoquer des cancers de la peau selon les médecins

Alors cette mise en garde change-t-elle la donne? Emma est prothésiste ongulaire. Pour fixer le vernis sur les ongles de ses clientes, elle utilise une lampe à UV.

“On va appliquer la base sur l’ongle et puis on va mettre la main sous la LED pendant 60 secondes. Au total, on reste maximum cinq minutes par main sous la lampe quand on fait un semi-permanent”, assure-t-elle.

Ce sont ces lampes UV qui poseraient problème pour l’académie de médecine. On en pose partout et à tous les prix. Isaline les connaît bien, elle s’applique elle-même son vernis et n’est pas au courant des risques. “Je ne savais pas, mais je pense qu’il faut faire attention aux UV. C’est sûr que s’il y a des risques, je préférerais éviter de faire des bêtises”, explique-t-elle.

Un risque en cas d'utilisation régulière

Si le risque est réel pour Brigitte Dréno, professeur de dermatologie au CHU de Nantes, elle se veut toutefois rassurante et préconise de limiter la fréquence d’application du vernis.

“Il faut vraiment les utiliser dans des occasions de soirées ou autre. Donc il faut espacer les poses. Si on le fait 5, 6 fois dans l’année, pas de problème, mais si on se le fait 3,4 ou 5 fois par mois là il y a un risque”, appuie-t-elle.

Sur le même sujet "Ça peut faire jurisprudence": un cancer du sein reconnu comme une maladie professionnelle

Les médecins préconisent également l’application de crème solaire anti-UV sur les mains avant la pose du vernis.