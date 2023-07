Cancer du sein: de moins en moins de femmes se font dépister en France

Selon une étude de Santé publique France, moins d'une femme sur deux a participé l'année dernière à un dépistage du cancer du sein.

De moins en moins de femmes se font dépister contre le cancer du sein en France. C'est le résultat préoccupant d'une étude de Santé publique France qui parait ce mardi matin. Moins d'une femme sur deux a participé l'année dernière à un dépistage du cancer du sein (47,7%). Un chiffre en baisse depuis dix ans. Pourtant, les Françaises de 50 à 74 ans se voient proposer, tous les deux ans, un examen clinique des seins et une mammographie. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, Paris est le département où les femmes participent le moins aux dépistages du cancer du sein, avec moins d'une sur trois (29%) seulement en 2021.

Depuis trois mois, Laetitia est censée faire un dépistage pour prévenir un cancer du sein, une recommandation de son médecin. Mais cette nourrice n'arrive pas à franchir le pas. "Je retarde au maximum, je préfère vivre au jour le jour sans me soucier", explique-t-elle. Caroline évoque elle le manque de temps: "Je me dis à chaque fois qu’il faut que je prenne rendez-vous, et je ne l’ai toujours pas fait".

"Une fois que le cancer est palpable à la main, il est beaucoup plus difficile à guérir"

Pour Corinne, c'est un drame familial qui l'a convertie au dépistage. "J’ai une tante qui a eu un cancer des ovaires, qui a été pris un peu tard, et elle est décédée. Quand on a des expériences comme ça dans la famille, on prend des précautions", souligne-t-elle.

Et ces précautions sont décisives dans le traitement de la maladie. "Un cancer du sein pris tôt, diagnostiqué par mammographie, c’est 95% de guérison, assure Israël Nisand, gynécologue-obstétricien au CHU de Strasbourg. Une fois que le cancer est palpable à la main, il est beaucoup plus difficile à guérir. Il ne peut être guéri qu’au prix d’une mutilation."

Avec 12 000 décès par an, le cancer du sein reste en France le cancer le plus meurtrier chez les femmes.