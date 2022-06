Covid-19: le masque "demandé" dans les transports, le virus va-t-il gâcher l'été?

La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a appelé les Français au "devoir citoyen" pour "protéger les autres", en "demandant" aux Français de porter le masque dans les transports, tout en assurant qu'elle n'irait pas "jusqu'à l'obligation".

Le Covid de retour pour l'été? La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, "demande aux Français de remettre le masque dans les transports", par civisme, face à la remontée des cas de Covid 19, a-t-elle plaidé lundi sur RTL.

La ministre a évoqué le "devoir citoyen", consistant à "se protéger soi-même, face à un variant très transmissible", mais aussi à "protéger les autres et notamment les plus fragiles" dans les endroits confinés. Le tout sans "aller jusqu'à l'obligation" du port du masque.

La France, comme les pays européens, est confrontée à un regain de contaminations, notamment avec le variant BA.5. Brigitte Bourguignon en avait déjà appelé jeudi dernier à la "responsabilité citoyenne " pour y faire face.

"S'il faut ça pour éviter de passer un été avec des confinements ou autre, ça vaut le coup" a réagi un usager des transports en commun au micro de RMC ce mardi. "Peut-être qu'il ne fallait pas enlever le masque si précipitamment", a souligné un autre.

Mais pour certains, cette recommandation passe mal. "Plus jamais je remettrai le masque, plus jamais, parce que je suis attaché aux libertés individuelles, et je trouve que l'Etat s'immisce un peu trop dans nos libertés [...] on sait très bien que ça commence par des recommandations et que ça finit en obligations" a déclaré Eliès sur notre antenne.