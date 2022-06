Législatives: la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, confirme qu'elle quitte le gouvernement

La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a confirmé ce lundi, au lendemain de sa défaite aux législatives, qu'elle quittera bien le gouvernement d'Elisabeth Borne.

Un passage éclair. La nouvelle ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a été battue au second tour des élections législatives ce dimanche. Sa concurrente du Rassemblement national l'a devancée de 56 voix seulement dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. La règle était claire pour les quinze ministres qui se confrontaient au suffrage des électeurs français: en cas de défaite, il faut quitter le gouvernement.

Lundi, Brigitte Bourguignon a confirmé qu'elle respecterait bien cette règle non-écrite et qu'elle allait quitter ses fonctions. "J’ai une pensée particulière pour nos concitoyens, dont je connais l’immense attente en matière de santé et d’accès aux soins. Je pense aussi aux femmes et aux hommes qui travaillent sans relâche au service de la santé des Français. Pour tous, la santé doit demeurer une priorité", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Qui pour la remplacer?

Son court passage lui aura juste laissé le temps d'annoncer de "premières mesures" comme les heures supplémentaires payées double, ou encore les élèves infirmiers "immédiatement" employables pour lutter contre la pénurie de soignants à l'hôpital.

Selon l'AFP, plusieurs noms circulent déjà pour la remplacer, comme ceux du député Philippe Juvin, du président de région Jean Rottner ou du maire de Reims Arnaud Robinet, qui présentent tous le double avantage d'être médecins et membre des Républicains, dont le groupe parlementaire sera crucial pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale.