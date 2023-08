Covid: résurgence des contaminations et des passages aux urgences avec un nouveau variant EG.5

L'arrivée en France d'un nouveau variant du Covid, Eris, fait remonter le nombre de cas positifs et le nombre de passage aux urgences. Si ceux-ci restent bas, l'OMS a ajouté cette souche EG.5 à sa liste de variants à surveiller mi-juillet.

La menace du Covid refait surface. Le virus fait son retour cet été dans la liste des 10 diagnostics les plus fréquents chez SOS Médecins. Notamment à cause de l'arrivée d'un nouveau variant: Eris.

La souche EG.5 serait aujourd’hui présente dans près de 35% des virus séquencés en France. Aux urgences, les passages pour suspicions de Covid augmentent en une semaine de 210% dans les Pays de la Loire, selon Santé Publique France. En cause, la baisse progressive de l'immunité acquise grâce aux vaccins et aux contaminations, et l'absence des gestes barrières.

Symptômes grippaux, fièvre, courbatures, maux de tête ou de gorge... Dans cette pharmacie à Levallois-Perret, le nombre de tests positifs au Covid est en forte hausse.

“On était vraiment à zéro et là on peut aller jusqu’à 10-12 cas positifs par jour sur une trentaine de tests qu’on va faire”, explique François-Xavier Maureau, pharmacien adjoint.

Les variations de températures et l'absence de gestes barrières ont accentué sa propagation, mais pas seulement. “Les gens sont en vacances, ils voyagent, ils vont rencontrer la famille. Et donc il y a plus de contacts entre les gens, donc plus facilité de transmission du virus”, juge-t-il.

Un variant qui se développe dans les grands événements

Cette hausse s'explique entre autres par ce dernier variant, Eris, le plus répandu dans l'Hexagone. Il s'est développé dans les gros rassemblements comme les fêtes de Bayonne, selon SOS Médecins. Mais faut-il s'en inquiéter? Il est trop tôt pour le dire, mais il y a quelques précautions à prendre, comme le rappelle le Docteur Urfan Ashraf, vice-président de SOS médecins Grand Paris.

“Le renouvellement des gestes barrières, se laver les mains, avoir la précaution maximale avec le gel hydroalcoolique. Éventuellement porter le masque quand on rencontre les populations plus vulnérables. il faut aussi s’isoler si besoin et se faire tester plus rapidement aussi”, détaille-t-il.

Les passages aux urgences pour suspicion de Covid sont en hausse dans toutes les classes d'âges mais ils demeurent faibles. Un peu moins de 900 la semaine dernière dans toute la France.