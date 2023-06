Face à la surfréquentation, l'île de Bréhat limite le nombre de visiteurs cet été

Le maire de l'île de Bréhat, en Bretagne, a pris un arrêté pour limiter le nombre de touristes entre le 14 juillet et le 25 août à 4.700 personnes. Une décision qui fait suite à des pics de fréquentation ces dernières années.

L'île de Bréhat, dans les Côtes d'Armor, a décidé de limiter le nombre de ses visiteurs cet été. Face à la surfréquentation de ces dernières années, avec des pics jusqu'à 5.600 et 6.000 personnes en 2021 et 2022, le maire de Bréhat a pris ce mercredi un arrêté pour limiter le nombre de visiteurs à 4.700 personnes, hors résidents permanents et secondaires, sur l'île entre le 14 juillet et le 25 août.

Le nombre de passagers sur les bateaux qui assurent la traversée est donc limité pour éviter l'afflux massif de touristes sur l'île. "Pas plus mais mieux", c'est le slogan de la mairie de Bréhat pour gérer l'afflux de touristes.

“Tout le monde s’accorde à dire que ces pics à 6.000 personnes sur quatre, cinq jours sont à écrêter. Tout le monde est d’accord”, appuie Stéphane André, boulanger et restaurateur sur l’île.

Cependant, s’il veut bien limiter, c’est la méthode qu’il n’accepte pas. Il estime cette décision trop radicale. “Ça me paraît trop rapide. En fin de compte, le message qu’on envoie à l’extérieur, c’est qu’à Bréhat, on ne veut plus de touristes, alors que ce n’est pas du tout le cas. Bréhat vit du tourisme”, pointe-t-il.

Un impact sur les chiffres d'affaires

Et c’est d’ailleurs ce tourisme qui le fait vivre aussi. “La majorité du chiffre d'affaires se fait sur juillet-août, c'est 60% du chiffre”, indique-t-il. L'enjeu, c'est d'assurer de bonnes conditions d'accueil aux touristes sur place et aussi de les répartir, selon Anne Gallo, vice-présidente de la région Bretagne en charge du tourisme.

“Ce qu’il faut surtout, c’est travailler sur la gestion des flux. Il faut faire en sorte que les visiteurs qui viennent en Bretagne ne restent pas sur le littoral, mais aillent également à l’intérieur de la région. Surtout, derrière tout ça, ça permet de participer à la satisfaction des Bretonnes et Bretons, des professionnels, mais aussi des visiteurs”, appuie-t-elle.

Une réunion publique aura lieu vendredi prochain pour informer les habitants de Bréhat.